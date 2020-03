Terremoto, scossa a Reggio Calabria nella notte: epicentro tra Gallina e San Sperato [MAPPE e DATI INGV]

14 Marzo 2020 01:39

Terremoto, scossa a Reggio Calabria nella notte: epicentro tra Gallina e San Sperato. Le mappe e i dati INGV

Una scossa di terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte. La scossa s’è verificata all’01:25 ed è stata avvertita da migliaia di persone: in base ai dati INGV, la scossa è stata di magnitudo 2.3 e si è prodotta a 9.6km di profondità con epicentro sulle colline della zona centro/meridionale della città, tra San Sperato e Gallina, come possiam osservare nelle mappe che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Quest’episodio testimonia come anche una scossa di magnitudo lieve possa essere distintamente avvertita dalla popolazione, se l’epicentro si verifica in un’area densamente popolata.

