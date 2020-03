“Sono fiero di essere reggino! Ringrazio la Protezione Civile e la Farmacia Pugliatti”: un cittadino di Gallico soddisfatto per l’assistenza domiciliare

14 Marzo 2020 19:24

Un cittadino di Gallico ha segnalato la soddisfazione per l’assistenza domiciliare: “ringrazio la Protezione Civile e la Farmacia Pugliatti”

In questo periodo di allarme coronavirus, anche a Reggio Calabria le autorità chiedono di restare a casa il più possibile per evitare l’aumento dei contagi. In virtù di questo diventa fondamentale l’assistenza domiciliare per coloro che hanno difficoltà a raggiungere la farmacia più vicina per l’acquisto di medicinali. Un cittadino di Gallico ha inviato una segnalazione alla redazione di StrettoWeb per testimoniare l’ottimo sostengo ricevuto: “volevo ringraziare per la perfetta ed efficiente assistenza domiciliare, la Protezione Civile di Reggio Calabria e la Farmacia Pugliatti. Anche dopo avermi consegnato i farmaci da una distanza così notevole, sono stato contattato per sincerarsi dell’avvenuta consegna. Un grande plauso e sono orgoglioso di essere REGGINO!”.

