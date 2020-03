Serie C, l’indiscrezione: “i club chiederanno l’annullamento della stagione”

31 Marzo 2020 11:19

“E’ impensabile poter riprendere il campionato”, così Pietro Lo Monaco ha anticipato quello che sarà chiesto durante l’Assemblea dei club di Serie C

“Il 3 aprile si svolgerà in collegamento telefonico l’Assemblea dei club in cui si dibatterà di un’unica richiesta: la volontà di tutte le società di chiusura del campionato”, è questa l’ultima clamorosa indiscrezione lanciata da Pietro Lo Monaco. L’emergenza Coronavirus non permette la ripresa dei campionati, non lo farà per i prossimi mesi. “E’ assolutamente impensabile che si possa riprendere un campionato che per la Serie C è fuori da ogni logica. L’annullamento del campionato porterà la sospensione degli emolumenti, i club chiederanno la restituzione delle fideiussioni”, ha continuato ancora Lo Monaco nel corso di un video collegamento su Sportitalia. Vengono dunque confermate le dichiarazioni di Damiano Tommasi, si dovrà adesso capire se e con quale criterio verranno affrontati i discorsi su promozioni e retrocessioni, dove la Reggina è maggiormente in attesa avanti a tutto il resto delle avversarie.

