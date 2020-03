Sebastiani (pres. Pescara): “Reggina, Monza e Vicenza hanno già vinto il campionato. Vanno tutelate”

30 Marzo 2020 16:06

“Spero vivamente che la stagione possa essere portata a termine, se ciò non sarà possibile bisognerà trovare delle soluzioni consone”, è l’opinione del presidente Sebastiani

Daniele Sebastiani, patron del Pescara, ha commentato la proposta del presidente Stirpe ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. “Non mi trovo d’accordo con la proposta di Stirpe solo sulla questione di disputare il torneo in due anni. Ma condivido tutti gli pensieri espressi dal presidente. Spero vivamente che la stagione possa essere portata a termine, se ciò non sarà possibile bisognerà trovare delle soluzioni consone. Il Benevento il campionato l’ha già vinto, come anche Monza, Reggina e Vicenza in Lega Pro. Bisogna trovare una soluzione per tutelare queste squadre, che hanno dimostrato sul campo di meritare una promozione. Gli scontenti ci saranno, purtroppo, ma dovranno passare in secondo piano di fronte ad una simile emergenza. Non sono preoccupato per il calcio, sono preoccupato per la salute di tutti, per gli equilibri delle aziende, delle partite Iva, per tutti i dipendenti e – conclude Sebastiani – dell’economia nella sua totalità.”

Valuta questo articolo