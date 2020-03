Messina, paura a Santo Stefano Briga: scoppia bombola del gas in casa, uomo ustionato [FOTO e VIDEO]

31 Marzo 2020 10:28

L’uomo è ricoverato in codice rosso al Policlinico di Messina ed è gravemente ustionato

Paura ieri sera a Santo Stefano Briga. I Vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti intorno alle 22 per domare le vaste fiamme di un incendio propagatosi all’interno di una abitazione disabitata. Non si conoscono le cause dell’innesco, ma non si esclude sia una bombola del gas la causa. Il proprietario dell’appartamento, nel tentativo di intervenire individualmente, si è ferito in modo serio ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale dal personale del 118. Due le squadre VF intervenute con il supporto di due autobotti della sede Centrale.

