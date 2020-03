Reggio Calabria, strada distrutta da voragini e perdite d’acqua a Modena: residenti esasperati [FOTO]

4 Marzo 2020 15:34

Reggio Calabria: la voragine è presente da fine novembre e i residenti sono esasperati

Ormai da diversi mesi e precisamente da fine novembre, in via Modena a Reggio Calabria e precisamente a pochi passi dalla scuola Telesio, è presente una voragine che crea un serio pericolo per chi si trova a passare dalla via. La strada è completamente devastata e l’asfalto è corredato da buche e perdite d’acqua alcune delle quali coprono la profondità delle voragini. I residenti della zona dopo mesi e mesi di questa situazione sono completamente esasperati e chiedono un intervento urgente da parte degli organi preposti invitandoli a procedere al ripristino del manto stradale.

