Hitachi: realizzati a Reggio Calabria 8 nuovi treni driverless per la Metro di Copenaghen. Le FOTO dei “carichi speciali”

10 Marzo 2020 21:44

Hitachi, nuova commessa per Reggio Calabria: realizzati nello stabilimento 8 nuovi treni driverless per le linee M1/M2 della Metro di Copenaghen, le immagini

Sono stati realizzati a Reggio Calabria, dall’Hitachi Rail Italy, 8 nuovi treni driverless per le linee M1/M2 della Metro di Copenaghen. I treni sono all’ultimo livello di evoluzione tecnologica già sviluppato per i veicoli di Cityringen. La disposizione interna dei sedili è rivista per aumentare la capacità di trasporto, in linea con le necessità del servizio. Questa sera i “carichi speciali” venivano trasportati in giro per la città dello Stretto per essere successivamente spediti, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Il contratto era stato firmato il 7 marzo 2018 dalla società Hitachi con Metroselskabet, società nata da una partenership tra il comune di Copenaghen, il Governo danese e la città di Frederiksberged per la fornitura dei treni per un valore di circa 50 mln di euro.

