Reggio Calabria, ‘Splendidi e Splendenti’ attiva la consegna gratuita dei prodotti per i cittadini di Villa San Giovanni [FOTO]

10 Marzo 2020 15:12

Reggio Calabria, ‘Splendidi e Splendenti’ ha attivato la consegna gratuita a domicilio dei prodotti per i cittadini di Villa San Giovanni

Iniziativa di ‘Splenditi e Splendenti’ per aiutare la popolazione di Villa San Giovanni in questo periodo di emergenza per il coronavirus. Ecco la segnalazione alla redazione di StrettoWeb del titolare di uno dei negozi presenti nel comune in provincia di Reggio Calabria: “Buongiorno. Sono Princi Manuel, titolare degli ‘Splendidi e Splendenti’ a Villa San Giovanni. Io sono fuori all’estero ma seguo quotidianamente la situazione, ormai fuori controllo e tragica in Italia. Ho pensato di mettere a disposizione dei cittadini del comune di Villa San Giovanni la consegna gratuita dei prodotti dei nostri negozi in maniera tale da far rispettare le direttive ed agevolare il cittadino. Il miglior modo per poter informare le persone e fargli prendere anche coscienza penso sia la giusta informazione anche tramite voi. Le consegne le faremo con le dovute precauzione di guanti e mascherine. Il numero dedicato per il servizio già attivo da oggi è questo +393911809923”.

