Reggio Calabria: prosegue il servizio dell'”Emporio della solidarietà Genezareth un riparo per la crisi”, ecco come donare la spesa per una famiglia

29 Marzo 2020 23:21

Reggio Calabria, l'”Emporio della solidarietà Genezareth un Riparo per la crisi”, nel pieno rispetto delle norme, garantisce anche in questo periodo, se pur rimodulato il servizio alle famiglie accreditate

L'”Emporio della solidarietà Genezareth un Riparo per la crisi” di Reggio Calabria, nel pieno rispetto delle norme, garantisce anche in questo periodo, se pur rimodulato il servizio alle famiglie accreditate. Considerata l’emergenza Coronavirus, è possibile segnalare particolari casi di disagio o telefonando al numero 3893157118 o tramite messaggio provato all’indirizzo facebook dell’emporio della solidarietà. Nella locandina in basso, il bonifico bancario per chi vuole donare la spesa per una famiglia.

