Reggio Calabria: è morta in Ospedale la 25enne precipitata dal balcone a Sbarre [FOTO]

28 Marzo 2020 22:56

Reggio Calabria, momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di oggi a Sbarre: le immagini e gli aggiornamenti in diretta

Il terzo sabato sera di quarantena a Reggio Calabria viene scosso da un triste episodio di cronaca: nel tardo pomeriggio, nel popoloso quartiere di Sbarre, una ragazza di appena 25 anni è precipitata dal balcone dell’abitazione in cui viveva insieme alla madre in via Sbarre centrali nei pressi della Chiesa di San Francesco. La ragazza è subito apparsa in gravi condizioni ed è stata immediatamente trasportata con urgenza agli Ospedali Riuniti dai soccorritori del 118, prontamente intervenuti sul posto insieme agli agenti della Polizia di Stato che hanno chiuso al traffico la strada e stanno effettuando i rilievi e le indagini del caso. Purtroppo la giovane dopo alcune ore in Ospedale, è deceduta a causa delle emorragie interne riportate nell’impatto. Il vicinato è molto scosso dall’accaduto.

