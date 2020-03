31 Marzo 2020 13:39

Probabili disservizi idrici nel Centro Storico di Reggio Calabria per il giorno martedì 31 marzo

L’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria comunica che “causa intervento urgente alla condotta comunale in via Tagliavia oggi pomeriggio, nell’area del Centro storico cittadino si potranno verificare disservizi nella distribuzione idrica. I tecnici comunali e la società Castore sono già a lavoro per risolvere il problema. Si conta di ripristinare l’erogazione entro la serata odierna”.

