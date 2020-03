31 Marzo 2020 16:26

Reggio Calabria: Giovanni Beninato regala dolci ai bimbi di Villa Betania su imput dell’associazione Culturale bene sociale Biesse

La Presidente Biesse Bruna Siviglia ringrazia “Giovanni Beninato proprietario del Laboratorio di Pasticceria e gelateria Piccole Golosità.

Grazie di vero cuore al Sig. Giovanni Beninato e al suo laboratorio Piccole Golosità per il bel gesto di generosità che ha voluto fare attenzionando i bambini di Villa Betania con la consegna di dolci di vario tipo, fatti recapitare alla struttura che accoglie bambini provenienti da ambienti famigliari difficili. Su imput dell’associazione Culturale bene sociale Biesse ha donato poi svariati dolci anche alle detenute del carcere di San Pietro che stanno lavorando per realizzare mascherine per i detenuti delle case circondariali della regione. La solidarietà che non arretra e che vede in questa fase di grande emergenza la vicinanza di tutti. Un gesto che cerca di addolcire l’angoscia e la preoccupazione di questi giorni con l’augurio che presto questo brutto incubo che stiamo vivendo possa essere un lontano ricordo”, conclude Siviglia.

