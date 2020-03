Reggio Calabria, Falcomatà chiude piazze e lungomari: “Montebello va isolata come Codogno, inizia la settimana più difficile” [VIDEO]

16 Marzo 2020 14:50

Reggio Calabria, video messaggio del Sindaco Falcomatà che annuncia misure drastiche annunciando di fatto il coprifuoco della città: le parole del primo cittadino

“A Montebello c’è una situazione particolare, che stiamo monitorando. A mio avviso, se ci sono le condizioni, va chiusa quella zona, limitata come zona rossa, come fatto a Codogno“: le parole del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà nell’ultimo video messaggio alla cittadinanza sono fortissime. Il Sindaco stigmatizza giustamente chi continua ad uscire senza un valido motivo, sottolineando come non è consentito “recarsi al tabacchino per giocare alle slot machine o comprare i gratta e vinci“, e annuncia una nuova ordinanza in cui chiude tutti i lungomari e le piazze della città. Falcomatà di fatto impone il coprifuoco in città, ma lo fa in contrasto con il DPCM del Governo che, come ha ribadito stamattina il premier Conte in un’intervista sul Corriere della Sera, ha consentito espressamente le attività motorie considerandole una “necessità“, purché non si pratichino in gruppo, si evitino gli assembramenti e si rispetti il metro di distanza.

Anche a Messina il Sindaco De Luca aveva firmato un’ordinanza molto dura in contrasto con il DPCM del Governo, ed è stata appunto cassata dal Viminale e non considerata operativa dalle autorità dello Stato. In ogni caso è importante sottolineare e ribadire la necessità di rimanere il più possibile in casa, per limitare i contatti sociali e quindi il dilagare dell’infezione, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti. E’ quindi condivisibile la scelta di Falcomatà che testimonia alcune situazioni incresciose di cittadini che evidentemente non hanno capito bene la situazione, purché appunto non si passi all’eccesso opposto come abbiamo già avuto modo di testimoniare nei giorni scorsi, ribadendo che è consentito andare a fare la spesa, andare ad acquistare il giornale, recarsi in farmacia, portare gli animali domestici ad espletare i propri bisogni, andare a praticare attività motoria in solitaria, andare ad assistere gli anziani che ne hanno bisogno, ovviamente con tutte le protezioni del caso, con l’autocertificazione che ne dimostri il pieno rispetto delle direttive dell’autorità dello Stato.

Con un ulteriore provvedimento del Sindaco, si dispone che gli esercizi in cui si svolgono attività miste ( es.tabaccai) saranno autorizzati a svolgere esclusivamente le attività previste dal DPCM dell’11.03.2020, e avranno l’obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in danaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto).

Ben venga in ogni caso quest’ordinanza, se riuscirà a reprimere ulteriormente eventuali violazioni delle norme imposte dal Governo in un momento così delicato.

Valuta questo articolo