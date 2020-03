Reggio Calabria, “dona la spesa a chi ne ha bisogno”: i supermercati Despar partecipano all’iniziativa [FOTO]

30 Marzo 2020 14:22

Reggio Calabria, i supermercati Despar partecipano all’iniziativa ‘Spesa Sospesa’: sarà così possibile aiutare i cittadini messi in difficoltà dal Coronavirus

Aumentano le campagne solidali nella città di Reggio Calabria. Dopo la catena Carrefour, anche i supermercati Despar avviano l’iniziativa ‘Spesa Sospesa’ per permettere (a chi ne ha la possibilità) di acquistare prodotti essenziali a favore dei cittadini in difficoltà economica. Il tutto sarà reso possibile grazie all’intervento dei volontari della Croce Rossa Italiana, che si occuperanno della distribuzione dei beni. I punti vendita che hanno aderito all’iniziativa si trovano in Via Possidonea 47, Via Aspromonte 30, Pellaro – SS 106 e Via Aschenez 15D.

Valuta questo articolo