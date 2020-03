Reggio Calabria: degrado e sporcizia sulla spiaggia di Pellaro [FOTO]

2 Marzo 2020 12:11

Reggio Calabria: degrado e sporcizia sulla spiaggia di Pellaro esattemnete in via Mattatoio, le immagini

Rifiuti, incuria e sporcizia: questo è lo scenario a cui si può assistere sulla spiaggia di Pellaro a Reggio Calabria esattamente in via Mattatoio. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, il degrado nella zona è notevole.

