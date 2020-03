Coronavirus e scuole chiuse, l’idea di un’associazione di Reggio Calabria: video tutorial online per bambini e genitori [VIDEO]

7 Marzo 2020 18:55

Scuole chiuse per l’emergenza coronavirus, l’iniziativa dell’associazione Hakuna Matata di Reggio Calabria: tutorial didattici online per i bambini e i genitori

L’emergenza coronavirus e le misure disposte dal Governo rischiano di stravolgere quasi del tutto, non solo il nostro stato d’animo, ma anche il nostro stile di vita. Da giorni in tutta Italia, con la chiusura delle scuole, migliaia di studenti sono costretti a rimanere in casa. Per combattere la psicosi e consentire ai bambini di passare delle ore di svago, l’associazione Hakuna Matata di Reggio Calabria ha deciso di diffondere sui social, ogni mattina, dei video tutorial per realizzare lavoretti creativi che bambini e genitori potranno riproporre a casa. Di seguito l’intervista ad Anna Tommasini e Dario Salvatore Borrelli:

