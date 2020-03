30 Marzo 2020 21:31

Coronavirus a Reggio Calabria: test negativi nucleo familiare della persona residente a Roghudi risultata positiva. Nella giornata odierna è stato attivato il Centro Operativo Comunale per fronteggiare l’emergenza sanitaria

L’amministrazione comunale di Roghudi comunica “che in seguito all’effettuazione dei tamponi sanitari, disposti dall’autorità competente al fine di accertare l’eventuale presenza di contagio dei componenti il nucleo familiare della persona residente a Roghudi risultata positiva al CoVid-19 nella giornata di ieri (29.03.2020), è stato accertato esito negativo (informiamo altresì i cittadini che la Scrivente amministrazione ha inoltrato formale richiesta al Dipartimento di Prevenzione e Salute al fine di far concludere nella stessa struttura sanitaria privata, in cui la persona sopraccitata ha contratto il “virus” e che attualmente la ospita, ove fosse possibile, l’intero periodo di quantena). Nella giornata odierna inoltre con ordinanza sindacale n. 11 (30.03.2020) è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Si rammenta, nuovamente, che tutti i provvedimenti e i dispositivi emanati (nazionali, regionali e comunali) impongono di rimanere a casa ed uscire solo per l’approvvigionamento di alimenti e prodotti di prima necessità o lavoro per le categorie previste ed eventuali trattamenti sanitari. Per emergenze o informazioni concretamente utili alla prevenzione di nuovi focolai del virus (oltre il n. 1500 ed il numero verde regionale 800 76 76 76) potete inviare messaggi/chiamare ai numeri del C.O.C. 3665835075 – 3666098949 – 3452249122″.

