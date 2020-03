Reggio Calabria, solidarietà ai tempi del Coronavirus: la Polizia Municipale aiuta gli operatori del McDonald’s a donare un quintale di pane ai più poveri

31 Marzo 2020 17:32

Reggio Calabria, oltre un quintale di pane è stato donato a due istituti religiosi: grande collaborazione tra la Polizia Municipale e alcuni operatori del McDonald’s

Uno splendido atto di solidarietà è andato in scena oggi a Reggio Calabria. Grazie alla sinergia tra alcuni dipendenti del McDonald’s e alcuni agenti della Polizia Locale oltre un quintale di pane è stato destinato ad istituti religiosi e mensa per poveri. Una richiesta istituzionale della famosa catena alimentare alla Polizia Locale si è trasformata in una formidabile occasione per un apprezzato gesto di fratellanza. Succede anche questo in tempi di emergenza Coronavirus. Causa spegnimento celle frigorifere, gli operatori della McDonald’s si sono rivolti ad una pattuglia della municipale in transito per chiedere chiarimenti sullo smaltimento di oltre un quintale di pane. Immediatamente, constatato l’ottimo stato di conservazione del prodotto, sono state individuate tre strutture cittadine dove poter allocare la risorsa alimentare. Detto fatto. In poco più di un’ora la merce da smaltire, sei bustoni di pane morbido e fragrante, ha allietato le tavole di due istituti religiosi dedite alla carità e di una mensa per poveri. Sinergia in momenti di difficoltà, ove la solidarietà può trovare posto anche su un’auto con lampeggianti e sirene.

