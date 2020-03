16 Marzo 2020 10:05

Il 16 Marzo è convocato il consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria sul Bilancio di previsione e sul Documento Unico di Programmazione 2020-2022

Il Consiglio della Città metropolitana di Reggio Calabria è convocato, in seduta ordinaria, senza la presenza del pubblico (in adesione a quanto disposto con il DPCM 4 marzo 2020) per il giorno:

-16 marzo 2020 alle ore 15 (in prima convocazione)

-16 Marzo 2020 alle ore 16 (in seconda convocazione)

Presso la Sala del Consiglio di Palazzo Corrado Alvaro (Piazza Italia – Reggio Calabria) per discutere in merito al seguente ordine del giorno:

Proposta n. 9 del 25 febbraio 2020 “Adozione schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022”

Proposta n.10 del 26.2.2020 – D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (D.U.P.) ai sensi dell’art. 170 del Tuel 267/2000.

Proposta n. 3 del 13.01.2020 -Regolamento per le spese di rappresentanza.

