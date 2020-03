Reggio Calabria come non l’avete mai vista: città completamente deserta dopo il decreto anti-Coronavirus [GALLERY]

11 Marzo 2020 12:52

Reggio Calabria, le immagini della città completamente deserta negli scatti di StrettoWeb

Reggio Calabria come non l’avete mai vista. Blindata e deserta per il decreto anti-Coronavirus, le fotografie che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo sono state scattate tra stamattina e ieri sera nel centro cittadino. Pochissima gente in giro, strade completamente deserte, bar e locali chiusi.

Valuta questo articolo