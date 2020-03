Reggio Calabria, enormi perdite d’acqua a Sbarre: camion sprofonda in una voragine, case a secco [FOTO E VIDEO]

10 Marzo 2020 10:35

Reggio Calabria: un camion è sprofondato questa mattina nella zona sud della città dove si stanno verificando enormi perdite idriche

Brutto risveglio per i cittadini della zona Sud di Reggio Calabria che si sono svegliati senz’acqua nelle loro abitazioni dei popolosi quartieri di Sbarre e Gebbione: invitati a rimanere in casa dalle Istituzioni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, si ritrovano in difficoltà persino per lavarsi la faccia! Le enormi perdite idriche hanno allagato gran parte di Sbarre e del viale Europa, nei pressi della Caserma dei Vigili del Fuoco. Un camion della ditta Martino è sprofondato in una voragine provocata da una di queste perdite d’acqua.

