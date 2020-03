3 Marzo 2020 13:14

Reggio Calabria, la pericolosa voragine si trova sul Ponte della Libertà vicino al Piazzale Mino Reitano

Pericolo questa mattina a Reggio Calabria sul Ponte della Libertà vicino al Piazzale Mino Reitano dove all’improvviso un tratto di asfalto è ceduto sprofondando e aprendo una pericolosissima voragine. Per fortuna in quel momento non transitava nessun mezzo. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri che hanno deviato il traffico in attesa dell’intervento della Polizia Municipale. Al momento gli operai della società Castore stanno lavorando per ripristinare l’asfalto.

