Reggio Calabria, l’appello dell’Associazione italiana contro leucemie: “acquista le uova con consegna a domicilio per sostenere la ricerca”

31 Marzo 2020 15:14

Reggio Calabria: “Resto a casa ma salvo la ricerca”, è lo slogan che accompagna la campagna pasquale nazionale dell’AIL (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma)

“Resto a casa ma salvo la ricerca”, è lo slogan che accompagna la campagna pasquale nazionale dell’AIL (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) che a causa “dell’emergenza Covid-19 si è trovata costretta ad annullare in tutta Italia la vendita in piazza delle uova di cioccolato. A Reggio Calabria la sezione “A. Neri” ha ideato un modo semplice per contribuire alla ricerca non rinunciando all’acquisto dell’uovo pasquale. La ricerca ematologica e tutti i servizi che la sezione reggina di AIL eroga quotidianamente ai pazienti del territorio (assistenza domiciliare, le case AIL per pazienti fuori sede, sostegno psicologico e assistenza) hanno bisogno del tuo contributo. L’ acquisto delle uova costituisce il principale introito che sostiene le attività sul territorio che non riuscirebbero a essere garantite altrimenti. Aiutaci e diffondi il nostro messaggio per sensibilizzare e coinvolgere tutti. Acquista le UOVA AIL per la tua Pasqua. Ti assicuriamo una comoda e sicura consegna direttamente a casa. Già dal 30 marzo è possibile ricevere le uova al tuo domicilio o indirizzare in regalo ai tuoi cari, ai tuoi nipotini o ai tuoi amici. Come? Attraverso il sito www.flashfood.it, o scaricando l’app “Flashfood”, oppure semplicemente chiamando il numero 392 6539258. Puoi pagare alla consegna o con carta di credito. Il costo dell’uovo, fondente o al latte è di 12 euro in tutta Italia, per garantire il servizio a domicilio occorre aggiungere €1.50. (Un ulteriore onere di 1.90€ è sostenuto dalla sezione AIL reggina) Le consegne verranno effettuate tutti i giorni, nel territorio compreso tra Catona e Pellaro, dalle ore 10.30 alle ore 18.30. Per ordini al di fuori di suddetto ambito territoriale è possibile contattare direttamente Flashfood al numero 392 6539258. I prodotti (uovo al latte e/o fondente di 350 grammi) verranno consegnati da un rider direttamente al domicilio, in assoluta sicurezza”.

