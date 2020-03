Reggio Calabria, 57enne morto con sospetto Coronavirus all’Ospedale di Melito Porto Salvo: si attende l’esito del tampone

14 Marzo 2020 13:38

Reggio Calabria, analisi in corso sui campioni biologici di un 57enne deceduto ieri all’Ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo: si teme avesse il Coronavirus

Nella giornata di ieri, Venerdì 13 Marzo, un 57enne è morto a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria). La vittima, Mimmo Crea, persona molto stimata e ben voluta da tutti in paese, è deceduta per arresto cardiaco dovuto a gravi problemi respiratori. Il decesso si è verificato in macchina, mentre moglie e figlia lo stavano disperatamente trasportando all’Ospedale Tiberio Evoli del centro jonico reggino. In base alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che l’uomo fosse affetto da una polmonite. Dato il tipo di patologia e l’emergenza sanitaria in atto per l’epidemia di Coronavirus, tutto il personale dell’ospedale jonico è momentaneamente in quarantena, aspettando il responso dell’analisi sul tampone effettuato alla vittima per capire se avesse o meno il Coronavirus. Il responso è atteso per le 15 di oggi pomeriggio. Ieri sera il Comune di Bova, sempre sulla costa jonica reggina, ha pubblicato la notizia del primo caso di Coronavirus ufficialmente confermato, un anziano residente nel borgo reggino appunto. In corso le indagini epidemiologiche per capire se il caso è legato al cluster del Nord Italia con qualche possibile legame, o se la situazione sulla jonica sia più preoccupante.

La Calabria è fino al momento una delle 4 Regioni d’Italia a non registrare vittime per Coronavirus: le altre 3 sono Sardegna, Basilicata e Molise.

Seguiranno aggiornamenti dettagliati non appena le autorità forniranno il responso sulle analisi del tampone del 57enne deceduto ieri a Melito.

Valuta questo articolo