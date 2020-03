Reggina vicina al dolore di Nicola Pavarini: morto il padre dell’ex portiere amaranto, “aveva contratto il coronavirus”

15 Marzo 2020 12:13

Dino Pavarini, 70 anni, padre dell’ex portiere della Reggina, era ricoverato per aver contratto il coronavirus: è morto per l’improvviso aggravarsi delle condizioni di salute

Ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Coronavirus, è morto all’età di 70 anni Dino Pavarini. Un grave lutto ha colpito Nicola Pavarini, ex portiere che in Serie A ha indossato la maglia della Reggina, ma anche stato protagonista in piazze importanti come Brescia, Siena e Parma: secondo quanto riportato da fanpage.it, il padre è deceduto per l’aggravarsi delle condizioni di salute dopo aver contratto il Covid-19. Il popolo amaranto si stringe intorno all’estremo difensore in un momento doloroso. L’uomo residente a Montirone (paesino in provincia di Brescia) è purtroppo l’ennesima vittima dell’epidemia che l’Italia sta cercando in tutti i modi di contrastare.

