Reggina, Toscano: “non penso alla ripresa del campionato, la vedo come una cosa lontana”

30 Marzo 2020 12:04

L’intervista al tecnico Domenico Toscano: l’allenatore della Reggina ha parlato dellìemergenza Coronavirus e del possibile rientro in campo

“Sono sempre animato da spirito positivo. Mai abbattersi”, si fa forza mister Domenico Toscano. Anche l’allenatore della Reggina deve rispettare la quarantena, dovrà stare in casa ancora un bel po’ di giorni, visto che la ripresa degli allenamenti non avverrà il 3 aprile. Alle colonne della Gazzetta del Sud, nell’intervista del collega Cristoforo Zuccalà, il tecnico ammette però ogni giorno di essere a contatto con i suoi ragazzi: “due battute per tenere alto il morale, di calcio c’è poco da dire. Stanno tutti bene e sono seguiti dallo staff medico. Alla ripresa del campionato ancora non ci penso, anzi la vedo come una cosa lontana. Da quel che sento da amici che vivono in Cina, in un regime diverso dal nostro, dopo tre mesi ancora la vita non è tornata alla normalità. Penso che in questa fase occorra stringere le misure di contenimento quanto più possibile per arginare l’espandersi del virus. Magari in attesa del vaccino che ci perseveri definitivamente. Io credo che, alla lunga, quanto sta accadendo cambierà la nostra vita e il nostro modo di pensare. Ne usciremo più forti e migliori”, ha concluso Toscano.

