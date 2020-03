14 Marzo 2020 16:01

Reggina, Matti Lund Nielsen è diventato ancora una volta papà: il centrocampista danese ha pubblicato sui social la notizia della nascita del suo secondo figlio

In un momento molto triste per il mondo, finalmente una notizia che fa sorridere. Matti Lund Nielsen ha postato sul proprio profilo Instagram la foto di suo figlio appena nato. Tanti auguri dunque al centrocampista danese e ovviamente alla moglie, che in queste ore ha reso il marito per la seconda volta papà!

Valuta questo articolo