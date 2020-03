Reggina, squadra “lontana ma vicina”: videochiamata di gruppo tra Toscano e i suoi ragazzi [FOTO]

16 Marzo 2020 13:47

Reggina, il tecnico Toscano ha postato sui social una foto: una videochiamata che mostra la compattezza del gruppo amaranto anche nei momenti più difficili

E’ nei momenti difficili che si vede la forza del gruppo. E’ la qualità migliore di questa Reggina, lo ha dimostrato nel corso del campionato, lo sta dimostrando anche adesso che si sta vivendo una situazione psicologicamente molto complicata. Così come tutti gli italiani in questo momento, l’emergenza coronavirus sta costringendo i calciatori amaranto a restare a casa, anche gli allenamenti al Sant’Agata sono stati sospesi per rispettare al massimo le norme di prevenzione dal contagio imposte dal Governo. Nessuno però è lasciato solo, lo testimonia la foto pubblicata su Instagram dal tecnico Mimmo Toscano. Una videochiamata di gruppo con diversi calciatori e altri membri dello staff, per sostenersi a vicenda in queste ore di grande ansia. La ripresa dei campionati è ancora lontana, la squadra però ha già grande voglia di tornare in campo per ottenere la meritata Serie B.

