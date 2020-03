Reggina-Monopoli, il Coronavirus non spaventa il popolo amaranto: oltre 12.000 al Granillo [FOTO]

1 Marzo 2020 16:19

Reggina-Paganese, tutti i dati sugli spettatori del match al Granillo

Pubblico delle grandi occasioni oggi pomeriggio allo stadio Granillo di Reggio Calabria per Reggina-Monopoli, partita valida per la 29ª giornata del girone C di serie C. Il Coronavirus non spaventa i tifosi della Reggina che hanno gremito gli spalti dello stadio, dando il bentornato a molti anni anche alla Curva Nord (vedi foto nella gallery scorrevole). Sugli spalti ci sono 12.046 tifosi, di cui 163 ospiti, divisi tra 5.813 abbonati e 6.233 paganti. L’incasso supera i centomila euro. Soltanto 4 volte in questa stagione (Bari, Catanzaro, Ternana e Catania) c’è stata più gente di oggi al Granillo, ma nel caso di Ternana e Catania c’erano appena 100-200 persone in più (mentre il dato di Bari e Catanzaro è dovuto ai tifosi ospiti, quasi 2.000 nella sfida contro i pugliesi e oltre 1.000 in quella con i catanzaresi).

Ecco tutti i dati stagionali:

Reggina-Cavese 8.100 per un incasso di € 80.204,64 Reggina-Bisceglie 9.018 per un incasso di € 90.679,28 Reggina-Vibonese 8.869 per un incasso di € 85.245,62 Reggina-Catania 12.147 per un incasso di € 130.740,13 Reggina-Catanzaro 15.819 per un incasso di € 186.348,13 Reggina-Picerno 9.226 per un incasso di € 83.346,53 Reggina-Casertana 9.808 per un incasso di € 93.905,53 Reggina-Rende 8.170 per un incasso di € 70.813,93 Reggina-Viterbese 9.491 per un incasso di € 77.037,03 Reggina-Virtus Francavilla 8.522 per un incasso di € 68.568,39 Reggina-Bari 16.092 per un incasso di € 181.988,79 Reggina-Ternana 12.296 per un incasso di € 123.886,090 Reggina-Paganese 8.247 per un incasso di € 72.416,49 Reggina-Monopoli 12.046 per un incasso di € 106.877,49

