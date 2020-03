Reggina, ascolta Martino: “con Gallo puoi tornare in Serie A. Coronavirus? Non si scenderà in campo così presto”

15 Marzo 2020 11:45

Reggina, l’ex dg Gabriele Martino ha riservato una carrellata di elogi al club del presidente Gallo e a tutti i membri della dirigenza amaranto

Non sarà questa una domenica come le altre. Per la prima settimana il calcio si ferma per l’emergenza coronavirus, sarà così almeno sino al 3 aprile. E’ la data in cui dovrebbe terminare l’efficacia delle disposizioni straordinarie adottate dal Dpcm dello scorso 11 marzo, ma non può essere esclusa la possibilità che possa essere prolungata. La pensa così anche Gabriele Martino, ex direttore sportivo della Reggina nell’era Lillo Foti, che ai microfoni della Gazzetta del Sud ha espresso il suo pensiero: “le manifestazioni sportive andavano fermate prima. Non si può pensare che atleti, arbitri, dirigenti, medici siano esenti dal rischio contagio. Credo si debba ripartire solo quando il Coronavirus sarà totalmente debellato. La palla non tornerà a rotolare così presto e credo che la stagione non si riesca a concludere entro il 30 giugno. Si dovrà studiare un modo per farlo e suggerirei di rivedere il numero delle squadre che parteciperanno ai play off in Serie B e Serie C”.

COMPLIMENTI REGGINA – “Il primo posto è assicurato, manca solo l’ufficialità, nove punti con otto partite alla fine sono tanti -sostiene ancora Martino- . Gli amaranto hanno la B in tasca grazie al lavoro prezioso dell’accoppiata Taibi-Toscano. Massimo ha creato un gruppo competitivo affidandolo ad un tecnico capace come Mimmo. Gallo? Bisogna fare i complimenti anche al presidente che è riuscito in meno di un anno ad attuare una rivoluzione copernicana rilanciando la società. Ha portato entusiasmo in una città depressa per il fallimento e reduce da stagioni anonime. Ha ripreso il centro Sant’Agata e sono sicuro che la struttura tornerà ai fasti di un tempo. Serve un settore giovanile che sforni talenti per la prima squadra, in modo da dare solidità al bilancio.

TIFOSI REGGINA – “Reggio Calabria è una piazza importante e la città ha capito che il calcio può essere un mezzo di riscatto economico e sociale. Bisogna ringraziare Gallo che ha saputo toccare le corde del sentimento e dell’orgoglio. Il club ha tutte le carte in regola per tornare in serie A. Serve programmazione ed impegno, la base c’è. Bari? I pugliesi del Bari sono forti, ma la Reggina è più squadra. Tornerò al Granillo per la festa della promozione”, conclude Gabriele Martino.

Valuta questo articolo