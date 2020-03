Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare sino al 22 marzo: sole e caldo nella settimana della Festa del Papà [DETTAGLI]

16 Marzo 2020 12:22

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare sino al 22 marzo: si prospetta sole e caldo nella settimana della Festa del Papà, ecco i dettagli

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 17 Marzo 2020

Domani al Nord: nuvolosità alta e stratiforme su tutte le regioni con schiarite dal pomeriggio. Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sulla Sardegna con isolati piovaschi sull’area orientale e meridionale; ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità sulle regioni peninsulari. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione, salvo qualche nube più consistente sull’area occidentale della Sicilia. Temperature: minime in lieve flessione su Sicilia e aree ioniche peninsulari, generalmente stazionarie su aree pedemontane di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Campania meridionale, restanti zone di Puglia e Basilicata, in aumento sul resto del paese. Massime stazionarie sulle isole maggiori, in rialzo sul resto del paese, più marcato su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale.

Le Previsioni Meteo fino al 22 Marzo 2020

Mercoledì 18 marzo al Nord prevalenza di sole ovunque, salvo locali foschie sulla pianura orientale e sul mantovano al mattino. Centro e Sardegna: sulla Sardegna cielo generalmente poco nuvoloso a parte isolati addensamenti fino al primo pomeriggio; ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità sul resto del Centro. Sud e Sicilia: cielo sereno sulla Sicilia, salvo addensanti compatti sull’area tirrenica fino al pomeriggio; il cielo si manterrà generalmente poco nuvoloso sul resto del Sud, a parte annuvolamenti mattutini sulle regioni più settentrionali. Temperature: minime in calo sulle isole maggiori, in tenue rialzo su Alpi e Prealpi del Triveneto e della Lombardia, senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in aumento su pianura lombarda, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in diminuzione lungo la dorsale appenninica centrale, su Molise, Basilicata settentrionale, aree interne campane e Puglia, stazionarie altrove.

Giovedì 19 tempo stabile e soleggiato su tutto il paese.

Venerdì 20 molte nubi sulle isole maggiori con possibilità di isolati piovaschi. Altrove inizialmente cielo poco nuvoloso. Tuttavia, dalla tarda mattinata è atteso un aumento della copertura nuvolosa lungo l’arco alpino, su restante Nord-Ovest, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e restanti aree interne centrali con possibili deboli piogge, più sporadiche sulle relative aree del Centro.

Sabato 21 molte nubi al Nord, al Centro e sulle isole maggiori con possibili precipitazioni diffuse al Nord-Ovest e sull’Emilia-Romagna. Quota neve sulle Alpi occidentali e centrali generalmente oltre i 1500 metri. Cielo velato sul resto del Sud.

Nella giornata di domenica 22 prevalenza di addensamenti consistenti con possibili precipitazioni sparse, specie sui rilievi settentrionali e lungo le coste tirreniche; locali rasserenamenti attesi sulla Pianura padana.

Valuta questo articolo