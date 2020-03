Buon 1° Aprile 2020, Buon Pesce d’Aprile: ecco le IMMAGINI più divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp

31 Marzo 2020 16:40

Buon Pesce d’Aprile 2020! Ecco le immagini da condividere su WhatsApp e Facebook in occasione del 1° giorno di Aprile

Il 1° Aprile è la data conosciuta come Pesce d’Aprile. Questa giornata è caratterizzata da scherzi esilaranti ed invenzioni particolari. Le origini della tradizione risale al 1500. In Europa, i festeggiamenti del 1°Aprile cominciano a diventare un’usanza in Francia durante il Regno di Carlo IX, per poi allargarsi alla Germania degli Asburgo e in Inghilterra nel corso del 1700. In Italia l’usanza arriva tra il 1860 e il 1880.

Buon Pesce d’Aprile 2020- In alto nella gallery proponiamo una selezione di immagini da inviare su WhatsApp e Facebook.

