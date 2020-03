“Non si muore solo di coronavirus”: scatta la petizione online impedire che l’Ospedale Piemonte di Messina diventi centro Covid

“L’edificio Ospedaliero Piemonte di Messina ospita al suo interno anche il Centro di Riabilitazione IRCCS Bonino Pulejo, quindi pazienti con gravi celebrolesioni acquisite (ictus, ischemie etc). Il trasferimento degli stessi presso un’altra struttura, durante un’emergenza come quella in atto, potrebbe comprometterne la vita, sia durante la fase di trasferimento, sia successivamente. Si chiede per tanto che l’edificio rimanga destinato all’uso attuale.

E si trovi un’altra struttura idonea per l’emergenza Covid-19“- si legge nel testo che accompagna la petizione.