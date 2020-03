Messina, Biancuzzo: “Riaprite subito gli uffici postali di Castanea e San Saba”

30 Marzo 2020 18:51

Biancuzzo chiede l’immediata riapertura degli uffici postali nel territorio della zona nord di Messina

Da alcuni giorni, anche, l’ufficio postale di Castanea è chiuso al pubblico. Numerose persone anziane che non hanno la canalizzazione della pensione sono rimaste a bocca asciutta.

“Dopo la chiusura degli uffici postali ricadenti nei villaggi balneari di Orto Liuzzo, Rodia, San Saba (e ultimamente a Spartà vedi nota del 26 Marzo 2020) anche l’ufficio postale di Castanea è stato inspiegabilmente chiuso. Non si riesce a capire infatti il motivo di una scelta a mio avviso sbagliata visto che lo sportello di Castanea è munito con vetro di protezione in plexiglass e presumibilmente, anzi sicuramente è a norma. Accertato che nel territorio a nord del Comune di Messina i servizi postali ritenuti indispensabili e di prima necessità scompaiono“- commenta il consigliere della sesta circoscrizione Biancuzzo che, vista l’emergenza sanitaria in atto, chiede l’immediata riapertura degli uffici postali. “La necessità, quindi, di avere fruibile almeno di due sportelli in questo territorio all’estrema riviera nord di Messina è quanto mai indispensabile per evitare il contagio laddove bisogna percorrere molti chilometri per avvicinarsi a centri abitati”.

Valuta questo articolo