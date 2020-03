Coronavirus, il messaggio del sindaco di Milazzo alla città: in arrivo le mascherine e buoni spesa

31 Marzo 2020 10:14

Sanificazione, mascherine e buoni spesa: il sindaco di Milazzo fa il punto sulle iniziative messe in campo dall’Amministrazione

Il sindaco Giovanni Formica ha rivolto ieri sera un messaggio ai cittadini per informarli della situazione relativa sia alle attività portate avanti dall’Amministrazione.

La prima notizia è stata quella dell’avvio, grazie alla preziosa collaborazione con la LUTE e ad alcuni importanti sponsor aziendali del territorio, della produzione di mascherine sterilizzabili e riutilizzabili. “Un risultato importante vista l’impossibilità di reperimento sul mercato” – ha detto il sindaco – aggiungendo che si inizierà col consegnarle a chi ha più di bisogno”. Qualunque azienda volesse partecipare all’iniziativa, per aumentare la produzione di mascherine, donando del tessuto, può contattare il Comune inviando un messaggio di posta sulla pagina Fb istituzionale.

Secondo punto. La predisposizione per una procedura di gestione del denaro stanziato dal Governo per i buoni spesa destinati con priorità a chi non ha alcuna forma di sussidio statale.

“Verrà predisposta una modulistica di facile compilazione – ha detto Formica – e, soprattutto, senza alcun costo. Motivo per cui, chiediamo di prestare attenzione e diffidare di chi propone costi di avvio pratica o si offre per canali preferenziali al fine di ottenere il buono spesa. Nulla di tutto questo. La competenza sarà esclusivamente del Comune. A giorni tutto sarà reso pubblico attraverso i canali ufficiali di comunicazione del Municipio”.

Intanto in città proseguono gli interventi di sanificazione dei condomini che ne hanno fatto richiesta: attualmente sono già state sanificate oltre 100 aree esterne di proprietà condominiale.

“Sul fronte sanitario infine – ha concluso il sindaco – non si sono registrati nuovi contagi e contiamo fiduciosi che l’Asp possa recuperare tempo prezioso per quanti sono in attesa dei tamponi”.

Quindi l’invito a “non abbassare la guardia” e “restare a casa”.

