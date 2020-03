Festa della Donna di freddo e e maltempo in Calabria: in Aspromonte la nevicata più abbondante della stagione [GALLERY]

8 Marzo 2020 17:54

Festa della Donna con freddo, maltempo e neve in Calabria: le immagini della nevicata di Gambarie, in Aspromonte

Il freddo, il maltempo e la neve stanno caratterizzando questa giornata della Festa della Donna in Calabria. Per Gambarie d’Aspromonte, nota località sulle montagne di Reggio Calabria, oggi è il giorno più nevoso della stagione: pochi centimetri di coltre bianca ma in tutto l’inverno non ne era mai caduta così tanta. Anche a Messina il cattivo tempo ha caratterizzato questa domenica di marzo: a Punta Faro sono caduti solo oggi 50mm di pioggia e le temperature sulle coste si mantengono basse, mentre in montagna nevica.

