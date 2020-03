14 Marzo 2020 16:19

Coronavirus a Reggio Calabria, il comunicato della Polizia Municipale: “disposta la chiusura della Villa Comunale e degli altri parchi cittadini recintanti”

Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine a Reggio Calabria. In un comunicato stampa si legge che a seguito dell’ordinanza odierna disposta dal Dott. Salvatore Zucco, dirigente per gli incarichi ad interim del Settore Ambiente, nonché comandante della Polizia Municipale, in ottemperanza alle disposizioni del Dpcm dell’11 marzo scorso, è stata ordinata la chiusura della Villa Comunale e degli altri parchi cittadini recintati.

Valuta questo articolo