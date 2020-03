Emergenza alimentare a Messina, Andrea Argento (M5S): “Convocare subito le commissioni”

30 Marzo 2020 19:08

A Messina 1 milione e 700mila euro per l’emergenza alimentare. Il consigliere comunale Argento chiede la convocazione congiunta e urgente delle commissioni Fondi Extracomunali e Politiche Sociali

“Chiedo, a nome di tutto il mio gruppo consiliare, che vengano convocate in forma congiunta ed urgente la commissione Fondi Extracomunali e la commissione Politiche Sociali affinché si possa discutere, a livello comunale, di come verranno ripartiti e distribuiti i soldi stanziati dal Governo centrale”

Così il Consigliere Comunale Andrea Argento, capogruppo del MoVimento 5 Stelle a nome di tutti i componenti del gruppo consiliare.

“È fondamentale che, in un contesto così delicato, il ruolo del Consiglio Comunale non venga esautorato. La nostra richiesta – prosegue il pentastellato – è dettata dall’esigenza, anche in relazione ad un fuorviante post pubblicato ieri sulla pagina del Sindaco, che i conti sulla ripartizione di 1 milione e 700 mila euro vengano fatti di modo che a beneficiarne siano le persone più in difficoltà. Chiedo dunque ai presidenti delle due Commissioni ed al Presidente del Consiglio, vista la straordinarietà della situazione, di prodigarsi al fine di rendere possibile una videoconferenza su questo tema che, per noi, è di vitale importanza”.

