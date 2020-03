Comunali Reggio Calabria, apre il comitato centrale del sindaco Falcomatà: “in questi 5 anni abbiamo dato risposte ai cittadini risolvendo numerosi problemi. Elezioni rinviate? Speriamo di no” [FOTO e INTERVISTA]

7 Marzo 2020 14:00

Comunali Reggio Calabria, apre il comitato centrale del sindaco: “vogliamo dare continuità alla nostra azione politica. Dal 2021 la città sarà libera dal piano di riequilibrio economico e quindi possiamo lavorare per abbassare le tasse comunali. Elezioni rinviate a causa del coronavirus? Speriamo di no”

Il sindaco Falcomatà si prepara alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, in bilico la data del 31 maggio per via dell’emergenza coronavirus, aprendo il Comitato centrale, che si trova in pieno centro storico all’incrocio tra via Arcovito e via Crocefisso, che vuole essere “un laboratorio di idee e progetti punto di riferimento per cittadini, associazioni e movimenti civici”. Il primo cittadino apre con un auspicio: “spero che le elezioni non vengano rinviate perchè vuol dire che l’emergenza in Italia è cessata. Mi sembra, inoltre, giusto che i cittadini decidano da chi essere amministrati nei prossimi anni”. Sui temi della campagna elettorale Falcomatà è perentorio: “abbiamo l’obiettivo di far conoscere a tutti quello che è stato fatto in questi 5 anni dove abbiamo risolto numerosi problemi. Vogliamo altresì comunicare quali saranno i nostri obiettivi futuri. Vorremmo dare continuità alla nostra azione politica”. “L’attuale amministrazione – prosegue– ha sempre cercato di dialogare con tutti e soprattutto con i comitati spontanei nati nelle periferie. Abbiamo portato avanti – aggiunge– un nuovo modo di intendere i servizi pubblici essenziali diventati totalmente pubblici e quindi più economici ed efficienti”. “Dal 2021 Reggio Calabria si libererà del piano di riequilibrio economico – conclude- così da poter lavorare per abbassare i tributi locali ed assumere nuovo personale”, conclude.

