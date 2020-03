Reggio Calabria: preghiera in diretta facebook per Don Zampaglione, parroco di Marina di San Lorenzo e Roghudi

14 Marzo 2020 14:24

Reggio Calabria, Don Zampaglione: “da oggi inizierò delle dirette fb dal mio balcone della canonica reciterò una preghiera ogni giorno. In tal modo anche se lontani saremo uniti dalla preghiera”

“In questi giorni particolarmente difficili e di prova la S.Messa che celebro ogni giorno per le mie due comunità di Roghudi e Marina di S.Lorenzo è affollata. Ci sono le suore della Fraternità Shalom che ogni giorno pregano per tutti noi. Ci sono gli ammalati (che il mese scorso hanno ricevuto Gesù e l’Unzione degli Infermi) che pregano ogni giorno e sono pieni di ansia e paura. Ci sono i genitori e i figli, che giornalmente, ( grazie ai social) ricevono indicazioni di preghiera e hanno la possibilità di venire in chiesa ( in quanto e’ aperta..) per recitare una preghiera e affidare le loro vite al Signore Iddio”, è quanto afferma Don Giovanni Zampaglione. “Ci sono gli infermieri e i medici -prosegue- che mi chiedono: pregate per noi. Ci sono i volontari, sempre disponibili per le esigenze delle nostre due comunità. Ci sono quelli del Comune e le Forze dell’Ordine sempre presenti nel territorio per ogni emergenza. Ci sono tutti gli amici e le amiche di Fb che ogni giorno mi chiedono preghiere e collegamenti. Nonostante io celebri ogni giorno, nel silenzio surreale, voi siete tutti con me. La mia cappellina è vuota fisicamente ma piena di persone. Quando “fisicamente” tornerà a riempirsi allora ci abbracceremo di nuovo”.

Giovedì 12 Don Giovanni Zampaglione ha attraversato tutto il paese di Marina di S.Lorenzo a bordo di un bus (munito di microfono e casse) e ha pregato per tutta la sua comunità che lo ascoltava da casa o dalle finestre. La stessa cosa ha fatto nella comunità di Roghudi. Tantissime famiglie al passaggio del pulmino (da dietro le vetrate) hanno pregato con il proprio parroco. “Da oggi inizierò delle dirette fb – ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione- dal mio balcone della canonica reciterò una preghiera ogni giorno. In tal modo anche se lontani saremo uniti dalla preghiera. Sono convinto – conclude don Giovanni Zampaglione- che presto anche la notte più buia finirà e sorgerà il sole”.

