Denis e la Reggina, l’inizio di una storia d’amore: il VIDEO dei gol più belli segnati dal Tanque con la maglia amaranto

31 Marzo 2020 11:57

Denis ha ammesso di voler vestire la maglia della Reggina per ancora tanto tempo: è solo l’inizio di una bellissima storia d’amore

Di testa o di piede, per German Denis non fa differenza. L’importante è spingere la palla in rete. In questi primi mesi di avventura a Reggio Calabria, è super positivo il bilancio dell’attaccante argentino. Il rapporto tra la tifoseria e il Tanque è già consolidato: non solo per i gol pesantissimi che hanno permesso alla Reggina di volare ad alta quota in classifica, ma anche per le grandi qualità umane che l’ex Atalanta ha fatto subito notare. Il cuore d’oro di Denis si è messo in mostra ieri sera nell’intervista ai microfoni della TV ufficiale amaranto, dove ha rivolto prima un pensiero alla sua Bergamo (la città senza dubbio più colpita dal Coronavirus in Italia), ma anche rivelato il sogno di voler vedere la Curva Sud esultare per la promozione in Serie B avvenuta regolarmente sul campo. Parole che ai sostenitori reggini avranno fatto scendere qualche lacrima, al solo pensiero che quest’incubo possa finire per poter festeggiare insieme un traguardo che manca da tanto, troppo tempo. In attesa che tutto torni alla normalità, non resta che rivedere le reti più belle e significative siglate dal bomber di Lomas de Zamora con la casacca amaranto, selezionate dalla redazione di Eleven Sports.

