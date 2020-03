Coronavirus, Giammanco: “pieno sostegno a Musumeci e a sue richieste per la Sicilia”

15 Marzo 2020 17:45

Coronavirus, Giammanco: “pieno sostegno al Presidente Musumeci che, con grande determinazione e impegno, sta facendo il possibile per proteggere la nostra Sicilia e i siciliani dalla diffusione di questo maledetto virus”

“Pieno sostegno al Presidente Musumeci che, con grande determinazione e impegno, sta facendo il possibile per proteggere la nostra Sicilia e i siciliani dalla diffusione di questo maledetto virus. Bene fa il nostro Governatore a sottolineare la sua preoccupazione sul probabile drammatico effetto che l’esodo di massa da Nord a Sud del Paese, causato dall’imperizia del Governo, potra’ causare nei prossimi giorni nella nostra Regione. Il Governo nazionale collabori col Presidente Musumeci e non sottovaluti la sua richiesta, Forza Italia e’ con lui” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia. “Anche se nella nostra Isola attualmente la situazione Coronavirus è sotto controllo, appoggio pienamente l’operato di Musumeci che, con intelligenza e senso delle istituzioni, sta facendo tutto il possibile per tutelare i siciliani e prevenire la diffusione del contagio. Condivido il suo appello affinché sia coinvolto l’esercito, i soldati siano smistati nei punti di arrivo dal Nord e venga data loro la possibilità di essere agenti di sicurezza, affinché le persone che arrivano siano tracciate, controllate e poste in quarantena preventiva. Allo stesso modo, trovo molto responsabile da parte di Musumeci prevenire l’eventuale emergenza occupandosi di predisporre nuovi posti letto sia per l’ospedalizzazione che per la terapia intensiva. Occorre agire in anticipo, cosa che non ha fatto il Governo Conte, e seguire il principio di massima precauzione, affinché la salute dei siciliani sia adeguatamente protetta”, conclude Giammanco.

