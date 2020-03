Coronavirus, morta donna di San Giovanni La Punta: era ricoverata a Catania

31 Marzo 2020 16:37

La donna era ricoverata a Catania ed era fra i primi contagiati, stabili le condizioni del marito: il cordoglio del sindaco di San Giovanni La Punta

San Giovanni La Punta piange una vittima di coronavirus. L’epidemia ha ucciso un donna che era tra i primi risultati positivi al covid-19 ed era ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania. A darne notizie è il sindaco del paese etneo Antonino Bellia: “Sono vicino al dolore dei familiari della vittima. La signora e’ stata, insieme al marito, fra i primi contagiati ed era ricoverata nella struttura ospedaliera Cannizzaro di Catania. Restano stabili le condizioni del marito. In questo momento di particolare dolore per la famiglia e per tutta la comunità – ha aggiunto il sindaco – prendiamo coscienza di quello che purtroppo accade in questa nostra grande famiglia di San Giovanni La Punta. Pertanto ognuno di noi ha il dovere di fare la propria parte contribuendo a salvaguardare se stessi e gli altri con ogni azione e comportamento nel rispetto non soltanto delle norme, ma anche del buon senso“.

