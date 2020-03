31 Marzo 2020 17:06

Coronavirus in Calabria, Salvini: “sto personalmente seguendo la vicenda e auspico un intervento risolutivo, nell’interesse primario della salute”

“Sono molto preoccupante la situazione nella casa di riposo “Domus Aurea” a Chiaravalle Centrale in provincia di Catanzaro: decine di ospiti e dipendenti positivi al virus, e drammatica mancanza di tute, mascherine e visiere. Sto personalmente seguendo la vicenda e auspico un intervento risolutivo, nell’interesse primario della salute. C’è in gioco la vita: non si può perdere tempo”. E’ quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini.

