15 Marzo 2020 22:01

Coronavirus a Reggio Calabria, l’appello dei sindacati ai cittadini: “non andate in banca, usate il bancomat e le mail per ricevere informazioni”

Le segreterie provinciali di Reggio Calabria dei sindacati Fabi, Fist Cisl, Cgil Fisac e Uilca, in questo periodo di emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, invitano i cittadini a “non recarsi in banca e di rimandare le semplici interrogazioni sul conto corrente, i pagamenti con scadenze future, la richiesta di informazioni sui prodotti bancari. Usare il telefono o la mail per ricevere informazioni e per prelevare usare il bancomat”.

