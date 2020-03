Coronavirus a Reggio Calabria: terzo caso positivo a Villa San Giovanni

31 Marzo 2020 17:24

Coronavirus a Reggio Calabria: il sindaco f.f di Villa San Giovanni comunica la positività del terzo caso in città

“Cari concittadini mi duole comunicare il terzo caso positivo nella nostra città. L’uomo è già in quarantena e si sta provvedendo ad effettuare le opportune verifiche nella sua rete di contatti. Vi esorto oggi più che mai ad attenervi alle regole ed uscire il meno possibile per scongiurare contagi. Questi sono giorni decisivi e per questo dobbiamo essere ancora più responsabili. Questa sera, dopo aver atteso qualche giorno a causa del maltempo, sarà avviata la sanificazione del territorio comunale e verrà fatta in più giorni come riportato nel calendario che potete vedere in foto. Continueremo a tenervi aggiornati”. Lo afferma in una nota il Sindaco f.f. di Villa San Giovanni Maria Grazia Richichi.

