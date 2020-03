Coronavirus a Reggio Calabria, la proposta di Lucio Dattola: “amici consiglieri rinunciamo agli emolumenti”

31 Marzo 2020 09:44

Coronavirus a Reggio Calabria, Lucio Dattola: “abbiamo l’obbligo morale di dimostrare con fatti concreti l’amore per il nostro popolo. Stiamo tutti percependo emolumenti dei quali sicuramente possiamo per qualche mese fare a meno”

“Ad ogni generazione tocca una prova. I nostri nonni sperimentarono l’immane tragedia del terremoto, i nostri genitori i lunghi anni della seconda guerra mondiale col terribile seguito di fame e distruzione. Non si piegarono, non si disperarono; rialzarono la testa e ripartirono con fatica ma con grande orgoglioso senso di appartenenza“, è quanto scrive in una nota il consigliere comunale, Lucio Dattola. “A noi, ad inizio del nuovo secolo –prosegue– è toccata la prova del Coronavirus, che è un nemico forse più subdolo, perché, oltre a colpire nel corpo sta producendo i danni maggiori al nostro già disastrato tessuto economico reggino. E purtroppo i danni, a quel che dicono gli analisti e le statistiche, si protrarranno nel tempo, con probabile chiusura di migliaia di piccole e medie imprese della nostra città. Si prospetta un immediato futuro di saracinesche abbassate e fallimenti inevitabili. Bisogna fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa. Anche noi, consiglieri comunali, assessori, sindaco, presidente del consiglio comunale. Soprattutto noi, abbiamo l’obbligo morale di dimostrare con fatti concreti l’amore per il nostro popolo. Stiamo tutti percependo emolumenti dei quali sicuramente possiamo per qualche mese fare a meno. Abbiamo tutti un altro lavoro e consideriamo la politica un servizio solidale alla comunità. Rinunziamo, fino a quando si andrà a votare, a quanto percepiremmo mensilmente. Dal sindaco, agli assessori, a me, ultimo dei consiglieri, versiamo in un fondo apposito quanto a noi destinato. Nei restanti sette mesi della consiliatura – aggiunge– si potrà raccogliere una discreta somma che andrà ad alleviare la disperazione di tante famiglie di piccoli imprenditori della nostra città. Siamo i loro rappresentanti, i loro amministratori, non sarà questo un atto di generosità nei loro confronti, ma semplicemente un atto dovuto. Sono sicuro che nessuno si tirerà indietro. Comunicheremo tempestivamente le adesioni e la somma raccolta, con la massima trasparenza. Siamo trentuno. Possiamo veramente dimostrare che anche la politica, quando non guarda ad appartenenze e divisioni pretestuose, può far suo il motto caro a San Giovanni Paolo II: “Ut unum sint”. Perché solo combattendo e soffrendo insieme potremo vincere anche questa battaglia”, conclude Dattola.

