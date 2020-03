Coronavirus a Reggio Calabria: si ferma anche l’Hitachi, il plauso di Falcomatà

16 Marzo 2020 17:10

Coronavirus a Reggio Calabria, Falcomatà: “rivolgo il mio plauso ai vertici di Hitachi Rail Italia per la decisione di interrompere la produzione presso lo stabilimento di Reggio Calabria, tutelando la salute degli operatori”

“Rivolgo il mio plauso ai vertici di Hitachi Rail Italia per la decisione di interrompere la produzione presso lo stabilimento di Reggio Calabria, tutelando la salute degli operatori in questo momento di difficoltà che stiamo attraversando a causa dell’emergenza Coronavirus. Una scelta sicuramente in linea con una filosofia aziendale che è propria di una grande impresa come Hitachi, capace di mettere sempre al primo posto il benessere e la sicurezza dei propri dipendenti”. Commenta così il sindaco Metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà la decisione assunta da Hitachi Rail Italia che ha comunicato la volontà di fermare lo storico stabilimento di Torre Lupo.

“Credo sia una saggia decisione – ha aggiunto il sindaco – ed auspico che sia presa da esempio anche da altre grandi imprese che operano nel nostro comprensorio metropolitano, ad esempio nel porto di Gioia Tauro, sempre con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori ed escludere nuove occasioni di contagio da Coronavirus. L’obiettivo, naturalmente, deve essere quello di fermarci oggi per ripartire meglio e più velocemente domani. In questo momento è fondamentale far prevalere l’interesse assoluto e primario della salute pubblica, subito dopo ovviamente verranno gli aspetti relativi al sostegno economico alle imprese che operano sul nostro territorio, per i quali ci impegniamo a chiedere al Governo misure sempre più utili e concrete”.

