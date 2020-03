Coronavirus a Reggio Calabria, non si ferma la raccolta fondi di Centaurea Onlus: “le donazioni al GOM continuano”

31 Marzo 2020 18:21

Coronavirus a Reggio Calabria, il comunicato stampa di Centaurea Onlus: “la nostra associazione concorre a nuove donazioni a favore del GOM”

In seguito al servizio mandato in onda ieri sera da Striscia la Notizia, l’associazione Centaurea Onlus ha rilasciato una nota stampa in merito alla raccolta fondi lanciata a favore del Grande Ospedale Metropolitano per tranquillizzare i donatori dell’assoluta affidabilità della campagna solidale. Di seguito il comunicato:

“A proposito del servizio televisivo di Striscia la notizia di lunedì 30 marzo, l’associazione Centaurea Onlus procede verso l’obiettivo di concorrere ad allestire 2 posti letto di terapia intensiva pediatrica presso il reparto Neonatologia del GOM. Come sempre, Centaurea provvederà ad acquistare direttamente quanto necessario in apparecchiature e strumentazioni in base alle richieste effettuate dal primario del reparto“.

