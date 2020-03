Coronavirus a Reggio Calabria: domani si ferma anche l’Hitachi

15 Marzo 2020 19:45

Reggio Calabria, l’azienda Hitachi Rail (e aziende Indotto) per la giornata di domani 16 Marzo comunica la sospensione dell’attività lavorativa al fine di attuare pienamente il Protocollo siglato il 14 marzo tra Governo, parti sociali e associazioni datoriali

A fronte delle richieste sindacali, l’azienda Hitachi Rail (e aziende Indotto) per la giornata di domani 16 Marzo comunica la sospensione dell’attività lavorativa al fine di attuare pienamente il Protocollo siglato il 14 marzo tra Governo, parti sociali e associazioni datoriali. “Come Fim Cisl – scrive in una nota il sindacato- proseguiamo il confronto in azienda affinché siano al meglio recepite le misure indicate dal nuovo Protocollo e dai Dpcm. L’Unità di crisi aziendale è già al lavoro per assicurare in breve tempo tutte le ulteriori condizioni di sicurezza. Sempre nel rispetto del Protocollo si convocheranno inoltre gli RLS per discutere e condividere le azioni al fine di individuare le lavorazioni a rischio e sanificare tutti i siti produttivi. La gestione per domani sarà organizzata nel seguente modo: Coloro che sono in smart working continueranno a esserlo mentre per tutti gli altri lavoratori, operai e impiegati, sarà individuato un istituto contrattuale, in modo da garantire la copertura retributiva. Per coloro i quali sono impegnati sui cantieri, saranno ridotte al massimo le attività operative, considerando che molte di esse sono a garanzia della continuità del pubblico servizio. Pertanto, per tali lavoratori saranno previste misure straordinarie per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza”.

Biondo: “quello mandato dalle Hitachi, che ha scelto di chiudere lo stabilimento di Reggio Calabria, è un segnale importante e di serietà”

“Quello mandato dalle Hitachi, che ha scelto di chiudere lo stabilimento di Reggio Calabria, è un segnale importante e di serietà che viene dato da una grande azienda che crea sviluppo e occupazione sul territorio provinciale e regionale”, scrive in una nota Santo Biondo, Segretario regionale Uil Calabria. “In questo momento epocale – prosegue il Segretario generale della Uil Calabria – chiediamo con determinazione ai Prefetti calabresi di porre la massima attenzione affinché il protocollo sottoscritto fra i Sindacati confederali e il Governo venga attuato in tutte le aziende calabresi di grande, piccola e media dimensione”. “Auspichiamo – conclude Biondo – che l’esempio di Hitachi sia preso in considerazione da tutto il mondo produttivo calabrese. Il protocollo di ieri, senza tentennamenti, indica la strada che le aziende devono osservare per salvaguardare le maestranze che, nonostante l’Italia stia attraversando un periodo particolarmente delicato, hanno dimostrato grande senso di responsabilità e attaccamento alle proprie aziende”.

